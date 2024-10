El abogado Tony Buzbee, que representa a más de 120 presuntas víctimas del artista, está preparando para presentar una serie de nuevas demandas contra un grupo de famosos.

El caso de tráfico sexual de Sean ‘Diddy’ Combs implicará a una serie de famosos que deberán enfrentarse a ser demandados junto con el rapero.

El músico, de 54 años, está en la cárcel de Nueva York a la espera de juicio, y el abogado Tony Buzbee, que representa a más de 120 nuevas presuntas víctimas del artista, aseguró que se está preparando para presentar una serie de nuevas demandas contra nombres de alto perfil.

El caso de Sean ‘Diddy’ Combs podría implicar a un grupo de famosos

Durante una plática con TMZ Live, el abogado habló sobre los próximos casos.

«Creo que dejaré que las demandas hablen por sí solas. Todo el mundo se centra en qué otras celebridades estuvieron involucradas, quién va a ser nombrado, quién va a ser sacado a la luz – no espero que eso suceda esta semana. Espero presentar algunas demandas esta semana», aseguró.

El Sr. Buzbee anunció en una conferencia de prensa el pasado 1 de octubre que su Buzbee Law Firm y el AVA Law Group representaban a un grupo de más de 120 víctimas -formado por hombres, mujeres y menores de edad- que afirman haber sido agredidas sexualmente por Combs y sometidas a tráfico sexual por el rapero en delitos que supuestamente se remontan a principios de la década de 1990.

Sean “Diddy» Combs (Getty Images)

Ambos bufetes afirmaron haber sido contactados por más de 3.000 personas, pero todavía no se ha presentado ninguna demanda.

El Sr. Buzbee añadió en una actualización sobre los casos: «Por supuesto, incluiremos al Sr. Combs y a algunas entidades corporativas, pero queremos asegurarnos de que si nombramos a individuos más allá del Sr. Combs nos aseguramos de que hemos hecho nuestros deberes porque va a crear una tormenta de fuego y lo entendemos. Nos aseguraremos de poner los puntos sobre las íes».

Los famosos que fueron a las fiestas de Sean «Diddy» Combs

Y advirtió sobre los famosos que asistieron a las ya famosas reuniones ‘Freak Off’ de Combs:

«Quiero ser claro sobre algo: si usted asistió a una de estas ‘fiestas’ – si se quiere, y asistió antes o sabía lo que iba a suceder – es decir, usted sabe que una droga en particular se estaba utilizando en las bebidas y estaba causando que la gente fuera coaccionada y aprovechada y usted estaba allí en la habitación, o participó, o lo vio pasar y no dijo nada, o ayudó a encubrirlo, en mi opinión, usted tiene un problema. A medida que presentemos cada uno de estos casos, vamos a hacer un esfuerzo para resolverlos en el extremo delantero, pero en su defecto, vamos a presentar demandas públicas y perseguir estos casos agresivamente. Mucha gente asistió a estas fiestas. Mucha gente vio cómo se desarrollaba esta actividad, mucha gente permitió que se desarrollara, no dijo nada, no intervino, quizá se benefició de ello, sacó provecho de ello. En mi opinión, todas estas personas y entidades están implicadas. En todos y cada uno de los casos, especialmente en casos como éste, recopilamos nuestros datos, recogemos nuestras pruebas, actuamos con la diligencia debida, pasamos tiempo con la víctima y luego, porque es lo mejor para ella, intentamos resolver estos asuntos sin presentar una demanda pública. Y ya lo hemos hecho, diría yo, con un puñado de personas, muchas de las cuales conocen de oídas, y seguiremos haciéndolo. Ese es simplemente el proceso estándar que todos los abogados de Estados Unidos que se ocupan de este tipo de casos utilizan porque es la forma correcta de hacerlo».

Sean «Diddy» Combs (Getty Images)

Combs fue detenido en septiembre acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Una acusación federal de 14 páginas afirmaba que el rapero había «abusado, amenazado y coaccionado a mujeres y otras personas de su entorno» durante décadas.

Combs se ha declarado inocente de los cargos y se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York) hasta que se celebre el juicio.