Cumplimentan orden de aprehensión contra presunto responsable de secuestro agravado

Policías Investigadores de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, adscritos a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Wilber de Jesús A. V., como presunto responsable del delito de secuestro agravado cometido en Ciudad Juárez.

El mandato judicial en contra del mencionado sujeto, de 24 años de edad, se ejecutó ayer domingo 26 de octubre, en calles Eje Vial Juan Gabriel y Aserradores, de la colonia San Antonio.

Fue puesto a disposición del Juez de Control en el Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 5391/2005.

Wilber de Jesús A. V., había sido aprehendido en días pasados al ser sorprendido junto con una femenina, en posesión de 25 envoltorios con una sustancia blanca y fina con las características de la cocaína, siendo un total de 79 gramos.

En dicha acción, les aseguraron $4,000.00 pesos mx en billetes de diversas denominaciones, que fueron localizados en una bolsa de plástico transparente y también, otra bolsa con billetes de moneda nacional por la cantidad de $13,520.00 pesos, y seis billetes de moneda extranjera dando un total de $6 dólares.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, formuló ante un Juez de Control, la imputación de cargos, decretando el juez la prisión preventiva como medida cautelar, en tanto se realiza la audiencia para vincularlo o no a proceso por el cargo de secuestro agravado.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).