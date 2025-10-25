Choque al norte de la ciudad deja a un adulto mayor lesionado

El conductor de un vehículo Nissan Máxima sufrió un accidente la tarde de este sábado, luego de circular sobre la calle Porfirio Parra y al llegar a la avenida Dostoyevski, omitió su alto e impactó a un vehículo Volkswagen Jetta que circulaba en sentido de oeste a este sobre la avenida.

En el percance, un adulto mayor quedó al interior del vehículo, por lo que fue necesaria la presencia de bomberos para que abrieran la puerta y poder rescatarlo. Fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y llevado a un hospital para su atención médica y descartar alguna lesión ya que se trata de una persona de la tercera edad.

Por su parte, una unidad de la policía Vial se hizo cargo de elaborar el croquis correspondiente, así como la multa al responsable del accidente.

octubre 25, 2025 4:21 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua