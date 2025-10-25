Choque al norte de la ciudad deja a un adulto mayor lesionado

El conductor de un vehículo Nissan Máxima sufrió un accidente la tarde de este sábado, luego de circular sobre la calle Porfirio Parra y al llegar a la avenida Dostoyevski, omitió su alto e impactó a un vehículo Volkswagen Jetta que circulaba en sentido de oeste a este sobre la avenida.

En el percance, un adulto mayor quedó al interior del vehículo, por lo que fue necesaria la presencia de bomberos para que abrieran la puerta y poder rescatarlo. Fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y llevado a un hospital para su atención médica y descartar alguna lesión ya que se trata de una persona de la tercera edad.

Por su parte, una unidad de la policía Vial se hizo cargo de elaborar el croquis correspondiente, así como la multa al responsable del accidente.