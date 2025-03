Cazzu habló de temas personales, como los ataques de los hateres.

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, es una cantante y rapera argentina sigue bajo la mirada pública tras su repentino rompimiento con Christian Nodal, padre de su hija Inti, a menos de un año del nacimiento de la bebé.

Cazzu cuenta cómo lidia con los ataques en redes

La polémica para la considerada “Jefa del trap” no terminó ahí, pues tan solo dos meses después de su separación, el cantautor mexicano se casó con Ángela Aguilar, provocando todo un debate en redes sociales sobre la vida amorosa de todos los involucrados.

En una reciente entrevista con Enrique Santos, la artista sudamericana abordó temas delicados como los problemas personales, los ataques de los hateres, y además enfrentó las dudas con respecto a su vida amorosa, a casi 12 meses del fin de su romance con Nodal.

Cuando Santos habló de los inconvenientes que una estrella como Cazzu puede tener, la intérprete contó: “Sí, un montón de cosas… son cosas de lo cotidiano, me imagino que de todo es, la verdad que [de relaciones], ese es el último problema que tengo”.

A pesar de que intentaba evadir este punto, cuando Enrique la interrogó directamente sobre si amaba a alguien, Julieta replicó: “Amo a muchas personas… claro, porque se ama con los sentimientos. No, no [en una relación], no sé si te lo diría, igual si fuese así, así que no confíes en mí”.

Con relación a los haters en redes sociales, Cazzuchelli admitió que, como cualquier famoso, no se escapa de las agresiones, y no dudó en admitir lo mucho que le afectan este tipo de mensajes en contra.

Cazzu ha aprendido a lidiar con las opiniones negativas

“A veces sí, antes tiraba esa [y contestaba], pero porque bueno, uno va aprendiendo como en el camino, como que, de 200 comentarios buenos hay uno malo, y vos justo leés ese, y ese el que te queda en la cabeza, la verdad es que es bastante como estúpido de parte nuestra, pero todos somos así, todos tenemos ese mismo problema, así que la verdad que, mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, ¿no?, por ahí”, expuso Cazzu.

Finalmente, la artista de 31 años agregó: “Sí, me reestresa, me reestresa mal… pasa que también en las redes pasa mucho de que no te das cuenta si es un hombre o una mujer. Hoy me pasó algo muy interesante, que puede que sea algo que me dé un crecimiento en esto de las redes sociales, que a mí me cuesta mucho porque a veces tipo quiero estampar mi celular contra la pared”.

De esta manera, Cazzu demostró que, contrario a lo que se pueda pensar, es una mujer que ha aprendido a lidiar con las opiniones negativas que recibe, y dejó abierta la posibilidad de tener un nuevo amor en su vida, mientras se encuentra disfrutando del éxito de “Con otra”, que es considerada como una tiradera para Nodal.