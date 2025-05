Capturan mediante orden de aprehensión a “El Mariano” por delito de robo agravado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron mediante orden de aprehensión a Paul Mariano S. C., alias “El Mariano, por el delito de robo agravado a negocio.

La detención de dicha persona de 18 años de edad, se efectuó la noche de ayer miércoles 30 de abril, en las calles César Chavira y Alcaldes de colonia los Alcaldes, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde los agentes tenían información que podían encontrar al presunto autor de delitos patrimoniales.

Ante los agentes de investigación, trató de identificarse con el nombre de “Jonathan Yahir S. C”., no obstante, se verificó que se trataba de Paul Mariano S. C., alias “El Mariano, quien era requerido por un Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez,

De acuerdo a investigaciones ministeriales el detenido es autor del robo de material diverso por la cantidad de 40 mil pesos, cometido a negocio del ramo ferretero ubicado por la salida de la carretera Cuauhtémoc -Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de los delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).