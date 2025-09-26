Atiende IMPE a 70 mujeres con cáncer de mama

Juan Antonio González Villaseñor, director del Instituto Municipal de Pensiones, dio a conocer que de 17 mil derechohabientes que tiene la dependencia que brinda seguridad social a los trabajadores del Municipio, tres mil son mujeres de 40 años en adelante. Por año, se han registrado 788 mastografías y desafortunadamente hay 70 pacientes mujeres con cáncer de mama.

Esta cifra se ha incrementado al 110 % aproximadamente en los últimos dos años, es decir, hace dos años teníamos la mitad de los casos, explicó.

Hoy, en el marco del Mes Rosa, el Gobierno Municipal de Chihuahua se dio a conocer la agenda de actividades que se realizarán en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y la prevención.

«También tenemos permanentemente una campaña de prevención, detección y algo muy importante, que es el tratamiento. Así rápidamente les comparto, tenemos 17 mil derechohabientes en total, niños, niñas, hombres, mujeres, trabajadores, familia, jubilados y pensionados. de los cuales alrededor de 3 mil personas son mujeres de 40 años hacia arriba y tenemos practicadas por año 788 mastografías y tenemos pacientes en control médico específicamente por cáncer de mama. Lamentablemente a 70 pacientes se les realizan tratamiento contra el cáncer».