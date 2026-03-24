Sin póliza de seguro en 50% de los accidentes viales, señala Fiscalía Centro

El 50 por ciento de los accidentes viales que se registran en la Fiscalía de Distrito Zona Centro ocurren sin el aseguramiento por parte de una o ambas partes involucradas, señaló el titular Heliodoro Araiza Reyes.

Ello dificulta la resolución del caso pues cuando existe cobertura por parte de una aseguradora suelen darse acuerdos reparatorios o bien, el otorgamiento del perdón por parte de la víctima.

Asimismo, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, Ariadna Eloísa Madrid Cedillos destacó que el 80 por ciento de los carpetas de investigación que se inician en su área son por accidentes viales.

Además, señaló que al inicio del 2025 se tenía un rezago de 4 mil 850 carpetas de investigación, cifra que se logró reducir a 3 mil 997 a principio del 2026, lo que representa una disminución del 17.6 por ciento.