Sin confirmar enfrentamiento en El Ocote, despliegan personal en la zona

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que hasta el momento no existe evidencia de un enfrentamiento armado en la comunidad de El Ocote, municipio de Guadalupe y Calvo.

Señaló que durante el fin de semana se recibieron varios reportes de enfrentamientos armados en el camino que conduce de El Ocote a Ojo Frío y que por lo que se intensificó la presencia de elementos.

Además, trascendió que varias personas tuvieron que pernoctar fuera de la comunidad para evitar el riesgo de pasar por la zona de conflicto.

Se espera que al término de la Mesa Estatal de Seguridad se tenga un reporte más detallado sobre la situación en la región.