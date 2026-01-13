Sin afectaciones por nieve y lluvias, disponible Fideicomiso Estatal de Desastres Naturales

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda informó que no existen afectaciones derivadas de las lluvias y nevadas que se registraron ayer lunes en la entidad.

No obstante, recordó que el Fideicomiso de Desastres Naturales que creó la gobernadora María Eugenia Campos Galván está activo y listo para utilizarse en caso de que algún municipio presente afectaciones por las condiciones meteorológicas.

Según el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Segunda Tormenta Invernal provocó caída de nieve en 7 municipios de la entidad, así como lluvias en 20 localidades.