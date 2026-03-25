Shia LaBeouf, solo y con nueva demanda; su ex pareja FKA twigs lo acusa de querer silenciarla

Luego de ser arrestado tras una bronca en Nueva Orleans y de que se confirmara que Shia LaBeouf se separó de Mia Goth, una nueva demanda de otra de sus ex parejas ensombrece el panorama del polémico actor.

Tras las más recientes polémicas que ha protagonizado, como el arresto en Nueva Orleans tras armar una bronca afuera de un bar y de que se confirmara que se separó hace tiempo de Mia Goth, un nuevo asunto legal ensombrece el panorama de Shia LaBeouf.

La cantante británica FKA twigs presentó una nueva demanda contra Shia en Los Ángeles, acusándolo de intentar silenciarla mediante un acuerdo de confidencialidad que, según ella, viola la ley de California.

Shia LaBeouf enfrenta nueva demanda de su ex novia FKA twigs

De acuerdo con The Hollywood Reporter, FKA twigs explicó que el acuerdo alcanzado previamente, tras una primera demanda que interpuso en contra de Shia LaBeouf por abuso, incluía cláusulas que le impedían hablar de su experiencia personal y de temas relacionados con violencia sexual.

Shia LaBeouf es demandado nuevamente por su ex, FKA twigs (Emma McIntyre/Getty Images for HFA)

En su nueva acción legal, la cantante busca que la corte invalide esas disposiciones por considerarlas ilegales bajo la legislación vigente. “No se trata de dinero, se trata de justicia”, señaló la artista en el documento presentado.

La cantante de 38 años está representada por el abogado Mathew Rosengart, conocido por haber liderado el caso que liberó a Britney Spears de su tutela.

Lo que faltaba:

En el documento presentado ante la corte, Rosengart enfatizó: “Este caso no es solo por FKA twigs, es por todas las mujeres que no tienen los recursos para defenderse de agresores poderosos”.

FKA twigs asegura que Shia LaBeouf quiere silenciarla y lo demanda una vez más

El argumento central detrás de la nueva demanda de FKA twigs contra el actor Shia LaBeouf se apoya en la STAND Act, una ley aprobada en California tras el movimiento #MeToo, que prohíbe los acuerdos de confidencialidad en casos de agresión sexual, acoso y discriminación.

FKA twigs, ex novia de Shia LaBeouf, asegura que el actor quiere silenciarla (Astrid Stawiarz)

FKA twigs afirma que las cláusulas del acuerdo con LaBeouf contradicen esta normativa y atentan contra el derecho de las víctimas a hablar públicamente. “Intentaron prohibirme hablar de mi propia experiencia de abuso, eso es ilegal”, declaró la cantante.

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Por su parte, Shia ha sostenido que la ley no aplica en este caso porque la demanda original se limitaba a “agresión sexual” y no a “asalto sexual”.

Sin embargo, la nueva querella califica ese argumento como “absurdo” y “legalmente erróneo”, al señalar que el asalto es condición previa del delito de agresión.

Shia LaBeouf es demandado nuevamente por su ex, FKA twigs (Rich Fury/Getty Images)

La tormentosa relación de Shia LaBeouf y FKA twigs

La nueva demanda de FKA twigs en contra de Shia LaBeouf revive las acusaciones de violencia física y psicológica que la cantante británica presentó en 2020 en contra del actor de Transformers.

En aquella ocasión, FKA twigs relató episodios en los que el actor la estranguló, la golpeó contra un automóvil y mantenía un rifle cargado junto a la cama.

FKA twigs, ex novia de Shia LaBeouf, asegura que el actor quiere silenciarla (Larry Busacca/Getty Images)

Tras años de litigio, LaBeouf reconoció públicamente su historial de agresiones y pidió disculpas, aunque ahora busca defender la validez del acuerdo de confidencialidad. “He lastimado a las personas más cercanas a mí”, admitió entonces el actor, quien ha tenido un historial de episodios violentos y rendición de cuentas ante las autoridades.

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Ahora, según informó el medio estadounidense, la cantante no solicita compensación económica, sino únicamente la anulación de las cláusulas que considera ilegales.

Con ello, FKA Twigs pretende sentar un precedente que impida que otras víctimas sean obligadas a guardar silencio mediante contratos que contradicen la ley y los principios de justicia. “Quiero que nadie más tenga que pasar por esto”, concluyó.