Sheinbaum pone en duda abrir el Fan Fest del Zócalo para la inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda la apertura del Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la CDMX para el duelo inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica este jueves 11 de junio.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que en caso de que dicha plaza está cerrada, acudir a las otras 18 sedes de la capital en donde se podrá ver el partido inaugural del Mundial 2026.

“Si por alguna razón para el día de la inauguración en el Zócalo (está cerrado), hay 18 sedes en la CDMX que fueron planeadas con tiempo por la jefa de gobierno. Se podrá ver el juego de manera gratuita, son 18 sedes a las cuales se puede asistir sin algún problema”, externó.

“Si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes en donde se puede ver de manera gratuita (…) Vamos a ver cómo están las cosas para ver si abrimos o no el Zócalo”, expuso.

La mandataria mexicana abrió la posibilidad de asistir a alguna de estas 18 sedes, aunque tomará la decisión de última hora.

“Tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí y lo vemos en alguna de las 18 sedes. Hoy en la tarde se dirá sobre el tema del Zócalo”, detalló.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un plantón en klas inmediaciones del Zócalo capitalino, donde se ubica el Fan Fest principal del Mundial 2026.

Como parte de su paro nacional, la CNTE protagoniza desde el 1 de junio diversos bloqueos viales y manifestaciones para exigir a la Administración de Claudia Sheinbaum que atienda sus demandas y reclamaciones.

Esta situación ha puesto en duda la puesta en marcha del Fan Fest organizado en el Zócalo de la CDMX a la espera al desarrollo de las movilizaciones de los maestros.