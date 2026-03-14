Sheinbaum no debería haber rechazado mi ayuda: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este viernes en que su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo “no debería haber rechazado” su “ayuda” para combatir a los cárteles en México, en referencia a un posible ataque estadounidense contra los narcotraficantes.

“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, controlan México”, respondió el magnate republicano a preguntas de la prensa antes de subirse al avión presidencial Air Force One.

Trump compartido horas antes en su red Truth Social un mensaje de un usuario que señaló que Sheinbaum ha rechazado en varias ocasiones la oferta del republicano de que Estados Unidos intervenga en México para combatir a los carteles del narcotráfico.

Información de AN