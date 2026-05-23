Sheinbaum niega tintes políticos en cita de la FGR a Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan tintes políticos tras el citatorio que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos acuda a comparecer por el caso de los agentes de la CIA.

En breves declaraciones, en su gira en Comalcalco, Tabasco, la mandataria dijo: “nada político, nada de eso”.

“Entiendo por lo que le informó la fiscal a la secretaria de Gobernación que son procedimientos de las investigaciones que están haciendo en el caso Chihuahua y Sinaloa. Nos informa la Fiscalía, no hay nada más que eso”, dijo.

Mientras que “en lo que se refiere a la indagatoria en curso en el estado de Chihuahua, además de las actividades ya realizadas y dadas a conocer, se les citó a comparecer, en calidad de testigos, a la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que se les recabe la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

La FGR explicó que se cita a la gobernadora María Eugenia Campos “derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”.

Detalló que tanto en las investigaciones de Sinaloa como en las de Chihuahua “se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso. La Fiscalía General de la República refrenda su compromiso con la justicia, la verdad y el combate a la impunidad, por lo que seguirá comunicando de manera transparente y oportuna sobre los avances y resultados de las investigaciones en curso”.