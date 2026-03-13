Sheinbaum niega que “plan B” de la reforma electoral vaya a restar presupuesto a gobiernos estatales

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su “plan B” de la reforma electoral y negó que la iniciativa vaya a restar presupuesto a los gobiernos estatales.

En su conferencia matutina desde Colima, la morenista señaló que se busca disminuir privilegios en congresos estatales, el Senado de la República y regidurías, para que esos recursos se destinen a obras.

“Sobre todo los privilegios de quien trabaja para el pueblo, no estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE y tampoco estamos de acuerdo en que el Senado de la República tenga un presupuesto tan alto”.

Sheinbaum presenta “plan B” tras rechazo a su reforma electoral: reducirá recursos a congresos locales e impulsará la consulta popular

La mandataria presentó este jueves su “plan B” después de que los diputados desecharan por un amplio margen su propuesta de reforma electoral.

La mandataria afirmó que con esta propuesta que enviará el lunes o martes al Legislativo planea “disminuir los privilegios” de los políticos, como parte de sus compromisos con los ciudadanos y actualmente la sigue trabajando la secretaría de Gobernación.

Con su nueva propuesta se pretende permitir la consulta para preguntar sobre algunos temas electorales como la reducción de los montos a los partidos políticos y también incluye la posibilidad de que la revocación de mandato se pueda hacer en el tercero y cuarto año de gobierno.

La presidenta defendió su iniciativa inicial al afirmar que con esto planteaba “acabar con los privilegios” y reducir los recursos públicos que obtienen los partidos.