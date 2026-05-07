Sheinbaum: “falso” que se persiga a Maru Campos, actuó fuera de la Constitución

La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván quien señaló que mientras a ella se le juzga por combatir al crimen organizado y desmantelar un narco laboratorio, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha se le defiende a capa y espada de las acusaciones de narcotráfico hechas por Estados Unidos.

En breve referencia al caso de la secuela del operativo del gobierno estatal donde participaron agentes de la CIA, dijo que Campos decidió colaborar fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, por eso la Fiscalía General de la República está investigando este caso.

“Es que es falso lo que dice, es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Ahora, lo que hay en Chihuahua es colaboración con el Gobierno de México. Ellos decidieron colaborar con el Gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la ley de Seguridad Nacional. Entonces, por eso la Fiscalía abre una investigación, así de sencillo”.

Esta semana, la Fiscalía General de la República informó que por el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en Chihuahua, ya se citó a declarar a cerca de 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y este jueves, fueron vistos diversos elementos de la Fiscalía de Chihuahua en la delegación de Ciudad Juárez.

Con información de La Jornada