Sheinbaum dejó atrás la estrategia de los abrazos; urgía que el Estado impusiera la ley: GPPAN por caída del Mencho

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, resaltó que la el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, es reflejo de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum dejó atrás la estrategia de los abrazos, no balazos.

En primer lugar, decir que estamos contentos con lo que pasó el fin de semana Creo que la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum sin duda ha cambiado, han dejado atrás los abrazos”, resaltó Chávez Madrid.

El líder de la bancada panista en el Legislativo local recalcó que era necesario que que “el Estado impusiera la ley. Y bueno, lo que falta es mucha más coordinación entre las entidades federativas. Estamos viviendo una ola de violencia totalmente atípica, lo que significa esta organización criminal. Esperemos que el gobierno federal y los gobiernos estatales estén preparados o estemos preparados”.

Alfredo Chávez insistió que “aquí lo que importa es la seguridad de los ciudadanos y la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Creo que en Chihuahua las instituciones de seguridad y justicia están coordinadas con las fuerzas federales y eso nos da tranquilidad en estos momentos en nuestro estado”.