Sheinbaum critica a senadores por rechazar su propuesta de revocación de mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este jueves a los senadores por no apoyar su propuesta de adelantar la revocación de mandato a la par de las elecciones de 2027.

En su conferencia matutina, la mandataria aseguró que los partidos “no tenían razón” al expresar temor de que la presidenta apareciera en la boleta y acusar que ella haría campaña por un grupo político.

“De todos los argumentos que se dieron ayer, no había uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 (…) desde mi punto de vista no había ningún argumento”, dijo en su conferencia.

La mandataria se manifestó conforme con la aprobación parcial de su “plan B” en el Senado porque aseguró que los senadores apoyaron la reducción de “privilegios”.

“Se aprobó lo principal, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado de acabar con el régimen de corrupción y privilegios (…) yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado —la revocación de mandato—, pero bueno, así lo decidieron”, añadió.

Ante el rechazo del PT a su propuesta, Sheinbaum se limitó a señalar: “ya que cada quien haga su valoración sobre sobre los partidos que votaron a favor y en contra”.

La mandataria también celebró que los diputados aprobaron la reducción de las pensiones a los altos funcionarios: “no puede ser que el impuesto de la gente vaya a pagarle a una persona un millón de pesos de jubilación mensual”, declaró.