Sheinbaum califica retiro de visas como “injerencia” de EEUU

“No voy a agachar la cabeza”, afirmó la mandataria al responder sobre la revocación del visado al hijo del expresidente López Obrador.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el viernes (14.08.2026) de “injerencia” el retiro de visas estadounidenses a políticos mexicanos, como el hijo de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria dijo en su conferencia de prensa diaria que estas revocatorias responden a “una búsqueda de interferir” y tienen “un sentido político”.

“No tiene por qué haber injerencia de ningún país”, aseveró.

Sheinbaum comentó que buscará mantener “siempre la mejor relación posible” con Estados Unidos, pero advirtió que “no voy a agachar la cabeza tampoco”, al reiterar que el vínculo bilateral debe construirse con respeto a la soberanía mexicana.

“Y no es un asunto personal. Es un asunto de defensa de la patria, así de sencillo”, agregó al responder sobre las políticas de cancelación de visas estadounidenses, incluido el caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del izquierdista López Obrador (2018-2024).

La suspensión de la visa a López Beltrán se conoció a través de una carta abierta que el propio político dirigió al presidente Donald Trump para reclamar la decisión.

López Beltrán fue hasta mayo el número dos del partido Morena, en el que milita Sheinbaum, y aspira a un escaño en el Congreso en las próximas elecciones de 2027.

El político calificó la medida de “estilo hitleriano” en la carta que publicó en redes sociales, y sostuvo que no hay “prueba alguna” para justificar la acción.

“Él tiene el derecho de escribir lo que él decida”, estimó Sheinbaum, que descartó algún problema en la crucial relación con Washington. “Siempre hay que buscar una buena relación, pero también hay que decir las cosas”, insistió.

Morena expresó en un comunicado su “rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política”.

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, y la secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, expresaron su solidaridad con López Beltrán. Ambas militan también en Morena.

Estados Unidos retiró la visa a varios políticos mexicanos desde que Donald Trump retomó el poder en 2025. No hay anuncios oficiales, pero la prensa local ha reportado sobre alcaldes y gobernadores afectados, señalados por supuestos nexos con el crimen organizado.