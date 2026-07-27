Sheinbaum busca consenso para regular el uso de celulares y redes sociales entre menores de edad

Ante el impacto que tiene en la niñez y los adolescentes el uso de redes sociales y de los teléfonos celulares, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que busca construir una solución que permita desalentar el uso intensivo de estos aparatos a esa edad, mediante consenso para impulsar otras actividades.

Después de presentar sendos estudios del impacto que tiene el uso de la tecnología y de las redes sociales en una etapa donde se da la formación del cerebro, la personalidad y los hábitos, señaló que es pertinente buscar alternativas que permitan regularlos.

Subrayó que para ello se busca una concientización de los padres de familia y los menores de edad, a fin de encontrar opciones, porque si solo se busca prohibir el uso de celulares en las escuelas, muy probablemente cuando estén en casa podrán usar estos aparatos y entrar en redes sociales de manera casi ilimitada en el tiempo.

Por eso, dijo, es pertinente que se haga conciencia de los efectos en la formación humana de la niñez y de la adolescencia; ese es el reto que tiene el país. El uso excesivo de redes sociales y de los aparatos celulares tiene efectos nocivos para un niño, pero si este efecto repercute en muchos niños o se generaliza, tiene un impacto para el país.

En este contexto, el objetivo es avanzar hacia una regulación consensuada. Refirió que recientemente una encuesta reveló que casi 70 por ciento de los padres están de acuerdo con la regulación.