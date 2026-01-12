Sheinbaum abandera a delegación mexicana que participará en Juegos Olímpicos de Invierno

Ciudad de México. Por primera ocasión desde que México participa en los Juegos Olímpicos de Invierno, la delegación nacional fue abanderada por un representante del Ejecutivo federal.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirió el honor de portar el lábaro patrio a los cuatro representantes mexicanos que participarán en los 25 Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero en las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia, a la par que los felicitó y les deseó el mayor de los éxitos.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza nuestra independencia, soberanía, el honor, las instituciones; representa nuestro pueblo y la integridad ese su territorio”, señaló la jefa del Ejecutivo en la ceremonia, que se realizó en el salón Tesorería de Palacio Nacional al finalizar la mañanera de este lunes.

Ante los cuatro atletas nacionales, agregó: “Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con esta protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños”.

La delegación nacional es confirmada por Donovan Daniel Carrillo, de patinaje artístico, quien es el abanderado y participará en sus segundos juegos olímpicos de invierno; por primera vez acudirán a esta justa Allan Daniel Corona, en esquí de fondo, y Regina Martínez, en esquí alpino; mientras que Sarah Schleper, en esquí alpino participará en su séptima competición.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Rommel Pacheco, destacó no sólo que sea la primera vez que un presidente abandera a la delegación nacional, sino que lo haga la primera mujer presidenta.

“Hoy es un día histórico, no sólo es la primera vez que se realiza un abanderamiento por parte de la Presidencia a los atletas que van a los juegos olímpicos de invierno, sino que será la primera vez que este abanderamiento lo encabeza una mujer presidenta”.

El funcionario resaltó que esta representación envía un mensaje relevante para el deporte nacional, pues acudirán a la máxima competencia deportiva invernal, en la que México participa desde 1984, cuando se realizó en Sarajevo.

“México estará representado por una delegación preparada, comprometida, orgullosa de nuestro país y colores nacionales. Han superado entrenamientos fuera del país, que exigen sacrificios personales y familiares”.

Los atletas mexicanos, dijo, competirán contra potencias históricas de los deportes de invierno, de ahí que su esfuerzo y constancia sea para resaltarse. “Estamos sumamente orgullosos de ustedes”.