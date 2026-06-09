Shakira confesó que hace unos años pensó en dejar la música para llevar una vida tranquila, pero descubrió que aún tenía mucho por decir sobre los escenarios.

A estas alturas, resulta difícil imaginar a Shakira lejos de los escenarios . La cantante colombiana atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera gracias al fenómeno de su tour Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que ha roto récords de asistencia y reafirmado su estatus como una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar del éxito, hubo una época en la que pensó seriamente en dejarlo todo.

Shakira confiesa que pensó en retirarse de la música y empezar una nueva vida

En una reciente entrevista con Vogue, Shakira sorprendió al revelar que hace algunos años contempló retirarse de la música para llevar una vida completamente distinta.

“Estaba lista para comprar una granja, criar animales y retirarme de la música”, confesó la artista. Hoy, al mirar atrás, reconoce que aquella idea ya no tiene sentido para ella. “Tenía y tengo mucho más que decir y hacer”, aseguró.

Shakira (Getty Images)

Esta confesión llega en un momento especialmente significativo para Shakira. Después de atravesar una etapa personal compleja tras su separación de Gerard Piqué, la cantante ha experimentado una especie de renacimiento profesional.

Su más reciente gira se ha convertido en una de las más exitosas del año y ha demostrado el enorme vínculo que mantiene con varias generaciones de seguidores alrededor del mundo.

Para la artista, volver a los escenarios fue una forma de reencontrarse consigo misma.

“A veces damos por sentado lo que hacemos o simplemente nos olvidamos de quiénes somos”, reflexionó.

La conexión con sus fans cambió los planes de Shakira

Más allá del éxito comercial, Shakira asegura que la verdadera razón por la que sigue disfrutando de su profesión es la relación que ha construido con su público.

Lejos de sentir que actúa frente a desconocidos, describe sus conciertos como una experiencia íntima y emocional.

“Cuando actúo, no lo hago solo delante de un público. Lo hago rodeada de mi familia”, explicó.

Shakira (Getty Images)

La cantante considera que sus seguidores la conocen como pocas personas: han acompañado sus triunfos, sus transformaciones artísticas y también sus momentos más difíciles.

“No condenan mis imperfecciones. Siento una gran comodidad cuando estoy en el escenario”, afirmó.

Shakira también habló de la sensación que experimenta al interpretar canciones que han acompañado la vida de millones de personas durante décadas.

Para ella, existe un vínculo especial entre artista y audiencia que va más allá de la música.

Shakira cantará Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026. (Getty Images)

“Es casi como una comunión”, dijo. “Repasamos canciones que han sido la banda sonora de la vida de mucha gente y también de la mía”.

Esa conexión, asegura, es lo que le hizo darse cuenta de que todavía no estaba lista para despedirse de los escenarios.