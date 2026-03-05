Sergio ‘Checo’ Pérez reaparecerá en la F1 tras un año de ausencia

Ciudad de México. El mexicano Sergio ’Checo’ Pérez volverá a la Fórmula 1 después de un año de ausencia. Correrá con su nuevo equipo Cadillac este fin de semana en el Gran Premio de Australia, en Melbourne, competencia que marca el inicio del circuito.

“Melbourne 🇦🇺!! ¡ESTAMOS DE REGRESO! Listos para recorrer el Albert Park mañana en el MAC-26”, público el tapatío en su cuenta de X.

Su aparición representa la de un exponente latinoamericano más en la F1, junto con Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto. Perez buscará reivindicarse luego del doloroso despido de Red Bull tras la temporada 2024.

Con un GP en México en noviembre, Checo espera que su nombre vuelva a sonar en la máxima categoría del automovilismo y pueda reeditar sus éxitos de Red Bull (2021-2024), donde pese a estar a la sombra de Max Verstappen, sumó varias victorias y podios de prestigio, como la de Mónaco en 2022.

Cadillac F1 es ahora propiedad de TWG Motorsports —encabezada por Mark Walter y Dan Towriss— y de General Motors.

El equipo ha contratado a Pérez y al finlandés Valtteri Bottas como pilotos veteranos para construir el programa. No está de más que ambos sean extremadamente populares, Checo es un ídolo en México.

“Nos encontramos con muchos obstáculos, muchas voces que nos decían no solo ‘no’, sino ‘nunca’”, comentó Towriss sobre la lucha por llegar a la parrilla. “La Fórmula 1 es innovación en el mayor escenario posible, y Estados Unidos realmente no tenía un asiento en esa mesa. Ahora, entrar con General Motors y la marca Cadillac es algo de lo que estamos tremendamente orgullosos”.

Su primer auto se llamará MAC-26, abreviatura de Mario Andretti Cadillac, en honor al campeón de 1978 Mario Andretti. Fue el campeón estadunidense más reciente de la F1 y su hijo impulsó la candidatura inicial. Pero cuando Michael Andretti no logró abrirse paso en el club de la F1, entregó el proyecto a Walter y Towriss para verlo triunfar.