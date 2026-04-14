Sentencian a adolescente por homicidio imprudencial cometido en Parral

Deberá pagar más de un millón de pesos como reparación del daño

En un procedimiento especial abreviado, la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria dictada en contra del menor de edad de iniciales E.P.V.R., por el delito de homicidio imprudencial cometido en un accidente vial.

De acuerdo con la investigación ministerial a cargo de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, el adolescente conducía una camioneta de la marca Chevrolet, línea Blazer, modelo 1999, color arena sobre la calle García Naranjo, de la colonia Héroes de la Revolución.

Asimismo, que con dicho vehículo embistió a la víctima de nombre Teresa H.A., quien falleció de manera instantánea en el lugar.

El menor de edad imputado aceptó su responsabilidad penal ante la carga probatoria presentada por el Ministerio Público, por lo que el órgano jurisdiccional que conoció la causa penal dictó la medida sancionadora de un año bajo el esquema de libertad asistida.

Además, el imputado deberá hacer el pago de un millón 400 mil pesos por concepto de reparación del daño.