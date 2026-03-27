Sentenciados a cinco años de prisión por el intento de homicidio de un masculino en el 2025

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años y seis meses de prisión en contra de Luis Alfredo A.C., Alejandro N.R., Eduardo D.H. Christian Antonio S.C. y Luis Fernando J.V. por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de un masculino.

Fueron sentenciados por hechos registrados el 26 de junio del 2025, en las calles Estonia y Bulgaria de la colonia Oasis de Oriente, en Ciudad Juárez, en donde le gritaron a la víctima para que saliera de un domicilio, y tras tenerlo a la vista, la agredieron con disparos de arma de fuego.

Tras el evento violento, se generó un reporte de emergencia que permitió dar seguimiento mediante cámaras de video vigilancia al vehículo tripulado por los ahora sentenciados, quienes fueron detenidos dentro del término de la flagrancia en el estacionamiento de un centro comercial.

Los imputados se acogieron a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad penal para recibir del Juez de Control, la sentencia privativa de la libertad que purgarán en el Cereso número 3.