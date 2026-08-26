Sentenciado por intentar robar sucursal de Farmacias del Ahorro

• Deberá pagar 7 mil 534 pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo una sentencia condenatoria de seis meses de prisión, dictada en contra de Brayan Ulises G. N., por el delito de robo agravado en grado de tentativa a local comercial.

La investigación ministerial estableció que la madrugada del 12 de agosto de 2025, el ahora sentenciado causó daños para introducirse a la sucursal de la Farmacias del Ahorro, ubicada en el bulevar Fuentes Mares, de la colonia Sector Reloj, en la ciudad de Chihuahua.

También, que cuando trató de apoderarse de mercancía fue sorprendido, y posteriormente detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Fue vinculado a proceso y en un procedimiento especial abreviado, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3319/2025, le dictó la sentencia de prisión y lo condenó a pagar la reparación del daño por la cantidad 7 mil 534.20 pesos.

El trabajo realizado por esta representación social demuestra el compromiso de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para llevar ante los tribunales a quienes cometen delitos que afectan el patrimonio y brindar seguridad al sector comercial de la ciudad.