Sentenciado por el homicidio que cometió en Guadalupe y Calvo

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de José B. C., por el delito de homicidio calificado.

Ante la carga probatoria expuesta por esta representación social, el hoy sentenciado se apegó a un procedimiento especial abreviado, en el que aceptó su responsabilidad penal por el homicidio de Eulogio R. R., que cometió el 08 de julio de 2020, en la comunidad de Coyachi, municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, José B. C. arribó al domicilio de la víctima y le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte.

Tras conocer las pruebas expuestas por el Ministerio Público, el Juez de Control que conoció la causa penal, dictó sentencia privativa de la libertad y lo condenó a pagar la cantidad de 623 mil 493 pesos como reparación del daño.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.