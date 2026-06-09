Sentenciado en procedimiento abreviado a 12 años de prisión por homicidio

• Privó de la vida a un hombre en la colonia El Papalote, en Cd. Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 12 años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra de Efraín R. M., alias “El Challín”, por el delito de homicidio que cometió a Jesús Manuel L. C.

Las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, fueron determinantes para que Efraín R. M., solicitara la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

Aceptó que disparó con un arma de fuego en contra de la víctima, en hechos registrados el 04 de febrero del 2024, en las calles Ranchería y Ejido San Lorencito de la colonia El Papalote, en Ciudad Juárez.

El ahora sentenciado fue detenido 07 de diciembre del 2024, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le ejecutaron una orden de aprehensión en la calle Rivera de Sicomoro de la colonia Riberas del Bravo etapa VIII, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, le impuso la pena privativa que purgará en el Centro de Reinserción Social número 3, así como la condena de la reparación del daño.