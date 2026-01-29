Sentenciado a ocho meses de prisión por posesión de narcóticos

Fue detenido en flagrancia con cristal y mariguana

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra de Arturo Jesús W. C., por el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de droga.

El imputado fue detenido el 15 de septiembre de 2025 en el cruce de las calles Río Cisnes y Río Horcones, de la colonia Vistas del Norte de la ciudad de Chihuahua, en términos de flagrancia en posesión ilegal de 103.8685 gramos del narcótico conocido como mariguana, así como un envoltorio de la droga llamada cristal,

La detención la hicieron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Narcomenudeo que judicializó la carpeta de investigación,

Ante la carga probatoria que expuso la representación social, el imputado aceptó su responsabilidad y este jueves 29 de enero, recibió la sentencia que le impuso el Juez de Control conocedor de la causa penal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.