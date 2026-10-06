Sentenciado a más de 26 años por feminicidio que cometió en la colonia Bellavista

– En un procedimiento abreviado aceptó su responsabilidad penal

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia de 26 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Marco Antonio G. R., por el delito de feminicidio cometido a su pareja sentimental, en Ciudad Juárez.

Tras conocer los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, el ahora sentenciado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad penal.

Las investigaciones ministeriales establecen que el domingo 8 de junio del año 2025, privó de la vida a la víctima, cuya causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico, en un domicilio de la colonia Bellavista.

Hechos por los que el ahora sentenciado fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, valoró las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la sentencia que Marco Antonio G. R., cumplirá en el Centro de Reinserción Social número tres.