Sentenciado a 60 años de prisión por el homicidio de su hijo de seis meses de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión, dictada en contra Juan Manuel M. A., tras quedar demostrada su responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado y agravado, que cometió a un bebé de seis meses de edad.

Durante el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, presentó dictámenes periciales, entrevistas y documentos, como pruebas que demostraron que el acusado cometió el hecho delictivo entre los días 01 y 02 de marzo de 2024, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial estableció que Juan Manuel M. A., se encontraba a cargo de su hijo J. M. G. S., cuando lo golpeó con un objeto en la cabeza, causándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Hechos por los que el 05 de marzo del 2024, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión cumplimentada en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, valoró el caudal probatorio presentado por la representación social para dictar el fallo condenatorio y la sentencia que purgará Juan Manuel M. A., en el Cereso número tres.