Sentenciado a 31 años de prisión a implicado en la desaparición de Sergio Daniel en Cuauhtémoc

• Además, deberá hacer la reparación integral del año y pagar una multa de $518,700.00 pesos

• Hasta la fecha la víctima no ha sido localizada y se mantiene vigente recompensa de $200 mil por su paradero

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o Desaparecidas, de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo un fallo condenatorio y una sentencia de 31 años y 3 meses de prisión, en contra de Heriberto M. N., por el delito de desaparición cometida por particulares.

En un juicio oral, bajo la causa penal 258/2023, fue sentenciado por la desaparición de Sergio Daniel M. R., quien al momento de los hechos contaba con 29 años de edad y de quien se ignora su paradero.

El acusado había sido detenido en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, EUA, y entregado a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el 13 de febrero del 2024, en uno de los cruces internacionales de Ciudad Juárez.

Fue debidamente formulado y el juez decretó la prisión preventiva como medida cautelar para evitar que volviera a evadir la acción de la justicia. El 21 de febrero quedó vinculado a proceso penal.

Los hechos los que fue acusado y sentenciado, tuvieron lugar el 8 de abril del 2023, aproximadamente a las 17:00 horas, cuando la víctima caminaba por las calles 96 y 94 de la colonia Tierra Nueva, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde fue golpeado intencionalmente por un vehículo pick up Chevrolet, de cabina y media, “Caja Californiana”, de color azul, modelo 1996, haciéndolo caer al suelo.

El conductor, Heriberto M. N., alias “Eri”, de 38 años, acompañado de otro masculino, descendió de la pick up y le disparó en una pierna, subiéndolo por la fuerza al vehículo para luego llevarlo con rumbo desconocido hasta el momento.

Con elementos de prueba suficiente, el Ministerio Público logró que el Tribunal emitiera la sentencia por desaparición cometida por particulares, con una pena de 31 años y 3 meses de prisión, sin derecho a condena condicional, ni beneficios y una reparación integral del daño en favor de las víctimas colaterales, así como al pago de una multa equivalente a 5 mil UMAS, por un monto total de los $518,700.00 pesos.

Gracias al trabajo del Ministerio Público se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y se alcance además la reparación del daño a las víctimas familiares.