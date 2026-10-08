Sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión por posesión de vehículo con reporte de robo

• Fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal, con apoyo de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU)

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años y seis meses de prisión, dictada en contra de Fernando S. S., por posesión de vehículo con reporte de robo.

Mediante un procedimiento abreviado, el Juez de Control conocedor de la causa penal 5/2026 dictó la sentencia, Fernando S. S., negándole el beneficio de la condena condicional, además, deberá pagar la cantidad de 12 mil 540 pesos por concepto de reparación del daño.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 31 de diciembre de 2025, a través de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), se detectó un vehículo Nissan Sentra, modelo 1995, que contaba con reporte de robo.

El automóvil fue localizado en la avenida Tabalaopa, en la ciudad de Chihuahua, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes detuvieron en flagrancia a Fernando S. S., debido a que se encontraba en posesión del vehículo y no acreditó su legal procedencia.

Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se obtuvo la sentencia condenatoria dictada el pasado martes 6 de octubre.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de combatir los delitos relacionados con el robo de vehículos y llevar ante la justicia a quienes los cometen.