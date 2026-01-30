Sentenciado a 11 años de prisión por violar a una menor de edad en Urique

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años y un mes de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra del imputado José Vicente B. Q., por el delito de violación agravada.

Tras conocer el contenido de la investigación expuesta por el agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado, aceptó su responsabilidad penal por hechos delictivos que cometió a una menor de edad, el 29 de marzo de 2025, en el poblado seccional El Churo, municipio de Urique.

La investigación ministerial establece que José Vicente B. Q., aprovechó la confianza que le tenía la víctima, para agredirla sexualmente y que la amenazó con causarle daño a los miembros de su familia si lo denunciaba.

La Fiscalía de Distrito en la zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.