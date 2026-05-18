Sentenciado a 10 años de prisión por delito de violación que cometió en Chínipas

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo la sentencia de 10 años y dos meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra Javier L. V., por el delito de violación agravada, que cometió a una menor de edad.

Tras conocer el contenido de la investigación ministerial, el ahora sentenciado aceptó su responsabilidad penal, por hechos registrados entre los meses de septiembre a diciembre del año 2021, en la localidad de San Rafael de Orivo, municipio de Chínipas.

La indagatoria estableció que Javier L. V., se aprovechó del vínculo de confianza que le tenía su víctima de entonces 7 años de edad, para acercarse a ella y usando su fuerza la agredió sexualmente.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión, el 22 de marzo de 2025.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos mediante y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.