Sentenciada a 10 años de prisión por extorsionar a su ex pareja

• Durante seis años le exigió la entrega de dinero con amenazas de muerte

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra de Ericka Judith C. L., por el delito de extorsión agravada.

Con base en las pruebas que presentó el Agente del Ministerio Público durante el proceso, la ahora sentenciada, aceptó su responsabilidad penal por el delito que cometió a su ex pareja sentimental, desde el mes de mayo del año 2019, hasta julio del 2025, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Ericka Judith C. L., envió mensajes a la víctima, a través de una red social, en los que semanalmente le exigía, con amenazas de muerte, diversas cantidades de dinero.

La mañana del 04 de agosto del 2025, justo cuando se iba a realizar la entrega de diversa cantidad de dinero, personal de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión montó un operativo en el que detuvo a la mujer de 33 años de edad, en el estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en el cruce del bulevar Independencia con bulevar Manuel Talamás Camandari, del fraccionamiento Parajes del Sur, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, valoró las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público para dictar la sentencia privativa de la libertad que purgará en prisión Ericka Judith C. L., quien, además, pagará la cantidad de 135 mil 350 pesos por concepto de la reparación del daño.