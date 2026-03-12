Seis soldados franceses fueron heridos en un “ataque con drones” en el Kurdistán iraquí

París. Seis soldados franceses resultaron heridos el jueves en un “ataque con drones en la región de Erbil” en el Kurdistán iraquí, según informó el Estado Mayor francés de las Fuerzas Armadas.

Estos militares participaban “en acciones de formación en la lucha contra el terrorismo junto a socios iraquíes”, añadió la fuente. Las tropas “fueron atendidas de inmediato y trasladadas al centro médico más cercano”.

Según el gobernador de Erbil, el ataque implicó dos drones y tuvo lugar en una base situada en Mala Qara, a unos 40 km al suroeste de Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí.

Este ataque se produce poco después de otro ataque con dron que alcanzó, sin causar heridos, una base italiana situada en Erbil, dentro de un recinto militar que alberga a otros contingentes extranjeros.

Tras este ataque, las autoridades italianas anunciaron la retirada temporal de todo su personal militar de esta base.

En el marco de una coalición internacional antiyihadista liderada por Washington, militares de varios países, entre ellos Italia y Francia, entrenan en el Kurdistán iraquí a miembros de las fuerzas de seguridad kurdas.