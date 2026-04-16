Seis curiosidades de Artemis II que marcan una misión histórica rumbo a la Luna

La nave Orión incorpora baño, ejercicio en microgravedad, tortillas en su menú y una mascota flotante en una misión clave hacia la Luna

La misión Artemis II de la NASA no solo representa el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de medio siglo, sino que también incorpora una serie de curiosidades y avances que la convierten en una experiencia única en la historia de la exploración espacial.

Más allá de sus objetivos científicos, el viaje incluye detalles llamativos que reflejan la evolución tecnológica y humana de las misiones espaciales.

Un baño más moderno en el espacio

A diferencia de las misiones Apolo, la nave Orión cuenta con un sistema de baño (retrete) más avanzado y cómodo para los astronautas. Este diseño busca mejorar las condiciones de habitabilidad durante misiones más largas, pensando en futuros viajes a la Luna y Marte.

Misión Artemis II llega a la mitad del camino rumbo a la Luna

Ejercicio en microgravedad

Los astronautas deben mantenerse en forma durante la misión, por lo que la nave incluye equipos básicos para realizar ejercicio físico. Esto es fundamental para evitar la pérdida de masa muscular y ósea en condiciones de microgravedad.

Una “mascota” flotante en gravedad cero

Como ya es tradición en vuelos espaciales, Artemis II lleva un indicador de gravedad cero, que suele ser un pequeño objeto o peluche. Este elemento flota cuando la nave entra en microgravedad y sirve como referencia visual del momento en que comienza la ingravidez.

Tortillas en lugar de pan

Uno de los aspectos más comentados es el uso de tortillas en lugar de pan, una decisión que tiene una explicación práctica y científica. En el espacio, las migajas representan un riesgo, ya que pueden flotar en microgravedad y afectar equipos o incluso la salud de la tripulación. Las tortillas, al ser más compactas y flexibles, evitan este problema. Por ello, la NASA las utiliza desde hace años como una solución eficiente, además de permitir mayor variedad en la alimentación al combinarse con productos deshidratados o envasados.

Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra a la astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch (derecha), y al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, también especialista de la misión Artemis II,. Foto AFP/NASA

Más espacio y comodidad para la tripulación

La cápsula Orión ofrece mayor espacio interior en comparación con las naves Apolo, permitiendo a los astronautas moverse con mayor libertad. Esto es clave para misiones más largas y para mejorar el bienestar de la tripulación.

Preparación para misiones futuras

Aunque Artemis II no aterrizará en la Luna, servirá como prueba para validar sistemas de soporte vital, navegación y convivencia en el espacio. Cada detalle, incluso los más cotidianos, forma parte de la preparación para futuras misiones tripuladas.

Estas curiosidades reflejan cómo la exploración espacial ha evolucionado, pasando de misiones centradas únicamente en llegar a la Luna a experiencias más complejas, donde la comodidad, la salud y la sostenibilidad de los astronautas son fundamentales.

Artemis II no solo busca hacer historia, sino también sentar las bases para una nueva era en la exploración humana del espacio.