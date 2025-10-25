Vuelca y cae en arroyo tras salir del camino en curva de prolongación Desarrollo

La tarde de este sábado se registró un accidente que dejó como saldo, cuantiosos daños materiales y una conductora lesionada.

Se trató de una volcadura protagonizada por la conductora de una camioneta Chevrolet Traker de reciente modelo. La guiadora circulaba sobre prolongación Desarrollo y Molino Novo, pero dado a la velocidad, le ganó la curva hasta salir del camino sale del camino y termina volcada al interior de un arroyo.

La conductora resultó con lesiones menores y fue atendida por Cruz Roja, sin necesidad de traslado, finalmente la policía vial tomó reporte del accidente y se dio aviso a la aseguradora.

octubre 25, 2025 4:08 pm

