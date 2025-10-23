Vuelca tráiler cargado con pastura en la carretera libre a Juárez

P Un tráiler que transportaba pastura volcó la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 13 de la carretera libre a Ciudad Juárez, sin que se registraran personas lesionadas.

La unidad circulaba en sentido norte-sur cuando, por razones aún no precisadas, el conductor perdió el control y salió del camino, quedando recostado sobre su costado izquierdo. La carga quedó esparcida a lo largo de varios metros cuadrados de la zona.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, acudieron al lugar para realizar el abanderamiento y tomar conocimiento del percance.

Posteriormente, arribaron camiones y un trascabo para levantar la pastura y liberar la vialidad. El accidente dejó únicamente daños materiales.