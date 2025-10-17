Vinculan a proceso penal a segundo implicado en caso de secuestro exprés, robo y amenazas en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Sergio Efraín F. M., por los delitos de secuestro exprés, amenazas y robo.

Agentes del Ministerio Público acreditaron de manera fehaciente su probable responsabilidad en hechos registrados el 27 de septiembre del presente año en la ciudad de Parral.

Las investigaciones ministeriales establecen, que Sergio Efraín F.M., en compañía de Jesús Guadalupe C. F., quien ya se encuentra vinculado a proceso, interceptaron a las víctimas en una estación de servicio ubicada en el sector conocido como Las Quintas, en donde las sometieron y obligaron a subir a un vehículo en el que las trajeron por diversos sectores de la ciudad.

Asimismo, que mientras recorrían la ciudad, los interrogaron sobre sus datos personales, los despojaron de sus teléfonos celulares y del dinero en efectivo que portaban, y, posteriormente, los liberaron en diferentes lugares, ordenándoles que se comunicaran con diversa persona cuyo contacto les entregaron en un pedazo de papel, o de lo contario los amenazaron con matarlos.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró los datos de prueba expuestos por la representación social para resolver la situación jurídica de Sergio Efraín F.M., ratificándole la medida cautelar de prisión preventiva.

El trabajo de esta Fiscalía y sus elementos policiacos, muestra el compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).