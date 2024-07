Vinculan a proceso penal a probable responsable de desaparición forzada de una menor

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de Ramón R. G., al acreditarse con datos de prueba fehacientes, su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares.

De acuerdo a lo expuesto por el agente del Ministerio Público durante la audiencia, entre los días 19 y 20 de abril del año 2022, en la colonia Infonavit Solidaridad, el acusado privó de la libertad a una menor de edad, de iniciales G. D. E. C., que al momento de desaparecer tenía 17 años de edad.

Lo anterior, con la finalidad de ocultar su paradero, utilizando un vehículo automotor tipo camioneta, que hasta este momento no ha sido individualizada.

En el seguimiento de las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas, se obtuvo una orden de aprehensión con las que elementos Ministeriales detuvieron a Ramón R. G.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, mismo que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijarle cuatro meses de plazo para el cierre de investigación.