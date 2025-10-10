Vinculan a proceso penal a presunto homicida de su pareja sentimental

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Abraham G. H., por el delito de homicidio calificado, cometido a su pareja sentimental, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La detención del imputado se realizó el pasado sábado 04 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y fue llevado a la audiencia inicial, en donde el Ministerio Público le hizo de su conocimiento que se le atribuye el homicidio de Jacqueline Angélica R. O.

De acuerdo con la investigación ministerial, en julio del presente año, en el interior de un domicilio del fraccionamiento Paraje de San José, presuntamente privó de la vida a la víctima y posteriormente inhumó su cadáver en el patio trasero de la vivienda.

Dentro de la investigación ministerial, el 01 de octubre de 2025, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes o no Localizadas de la FEM, localizaron el cuerpo de la víctima.

Concluidos los estudios periciales, se pudo establecer su identidad como Jacqueline Angélica R. O., de 30 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición interpuesto el 24 de julio del año en curso, siendo la causa de muerte asfixia por estrangulamiento.

La situación jurídica del imputado 39 años de edad, fue resuelta en la continuación de la audiencia inicial por parte el Juez de Control conocedor de la causa penal, asimismo, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).