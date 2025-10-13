Vinculan a proceso penal a presunto agresor sexual en Parral

Con sólidos datos de prueba y contundentes argumentos incriminatorios, el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acreditó la probable responsabilidad del imputado Melchor Alberto R. D., por el delito de violación con penalidad agravada, logrando su vinculación a proceso.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 10 de agosto del presente año, el imputado convenció con engaños a un menor de edad para llevarlo a la presa Parral, en donde lo agredió sexualmente.

El Juez de Control que resolvió la situación jurídica del presunto responsable, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, fue contundente en las pruebas expuestas para logar la citada resolución en contra de Melchor Alberto R. D., quien presuntamente agredió y faltó a la integridad física y moral de un menor de edad, a quien se le garantiza su derecho a la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).