Vinculan a proceso penal a imputado por hostigamiento sexual

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso dictada en contra del imputado Óscar A. L., por el delito de hostigamiento sexual cometido en perjuicio de cinco adolescentes.

En el seguimiento de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, acreditó la probable responsabilidad del imputado, quien se desempeña como docente en un plantel educativo ubicado en el kilómetro 3 de la carretera Chihuahua a Aldama, por hechos registrados en enero y abril del año 2023, así como en abril del 2024.

La Juez de Control conocedora de la causa penal, consideró los datos de prueba expuestos por la representación social para resolver iniciar un proceso penal en contra del imputado, mismo que enfrentará bajo medidas cautelares diversas a la prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 8, 2025 6:32 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua