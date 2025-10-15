Vinculan a proceso penal a imputado por ejercer violencia familiar en Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso de Juan Camilo V. A., por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, acreditaron la posible participación en la agresión física y emocional cometida a la víctima la noche del 8 de octubre, al interior de un domicilio de la colonia Lomas Altas, en la ciudad de Chihuahua.

El imputado fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).