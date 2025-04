Vinculan a proceso en contra de cuatro presuntos secuestradores en Juárez

• Al momento de su captura se logró además la liberación a salvo de 11 víctimas, cuatro de ellas juarenses, cinco connacionales y dos extranjeros

La tarde del lunes 28 de abril de 2025, un Juez de Control decretó la vinculación a proceso en contra de Oswaldo Azael C. D., Jesús B. R., Gerardo O. C. y José Salvador M. C., por encontrar probable su participación en el secuestro de cuatro víctimas juarenses, cinco connacionales y dos extranjeros.

Los hechos de detención se registraron el día 20 de abril de 2025, en un domicilio de la calle Portal de Poseidón, del fraccionamiento Los Portales, cuando los agentes policiales de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, lograron la detención de los imputados y la liberación de las 11 víctimas.

Los detenidos solicitaban a familiares el pago de rescate para dejarlos en libertad, por lo que, al tener conocimiento, la Unidad Antisecuestro y mediante inteligencia policial, se localizó el lugar de cautiverio y se logró el rescate de las victimas juarenses, ubicando en el lugar a las otras siete víctimas que también se encontraban en cautiverio, retenidas por los imputados.

Luego de calificarse de legal la detención y formulárseles imputación, el día 23 de abril, quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, para luego tener su audiencia el día de ayer en que quedaron sujetos a proceso, otorgándose un plazo de investigación complementaria de 4 meses.

Esta Fiscalía, a través de sus áreas especializadas, reitera su compromiso para mantener un combate frontal al delito de secuestro, capturando y llevando a los infractores de la ley ante los tribunales y brindando tranquilidad y certeza jurídica a las familias de las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).