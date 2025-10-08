Vinculan a proceso a imputado por posesión de narcóticos y arma de fuego en Aquiles Serdán

• El arma que se le aseguró dio correspondencia con delitos contra la vida

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Arturo N. G., por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, cometidos en el municipio de Aquiles Serdán.

Los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, acreditaron la probable responsabilidad del imputado por hechos ocurridos el 10 de septiembre del año en curso, en calles de la colonia Vistas de San Guillermo.

En la causa penal 3652/2025, se establece que el imputado fue detenido cuando portaba un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, abastecida con nueve cartuchos útiles, además, un envoltorio que contenía 114.49 gramos de marihuana.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, vinculándolo a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe hacer mención que el arma que le aseguraron, dio correspondencia en diversas carpetas de investigación iniciadas en el presente año por delitos contra la vida, en los que se investiga su posible participación.

Gracias al trabajo del Ministerio Público de esta representación social, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).