Vinculan a proceso a imputado por la muerte de su hermano

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra del imputado Irving Josué P. C., por el delito de homicidio calificado, cometido en Ciudad Juárez.

El imputado enfrentará un proceso por la muerte de su hermano Miguel P. C., en hechos sucedidos el 03 de julio del año 2024 al interior de un domicilio de la colonia Villa Bonita.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado de 27 años de edad, golpeó a la víctima y provocó que se cayera y se golpeara en la cabeza.

Hecho por los que fue detenido el pasado 16 de septiembre por policías investigadores que le cumplimentaron una orden de aprehensión, en la calle Paseo del Sur y Rivadavia de la colonia Parajes del Sur.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida expuso suficientes datos de prueba para acreditar ante el Juez de Control la probable responsabilidad del imputado, quien ahora enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para el cierre de la investigación complementaria, el Juez de Control conocedor de la causa penal, fijó un plazo de cuatro meses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).