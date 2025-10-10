Vinculan a proceso a imputado por homicidio en grado de tentativa

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Sergio Enrique S. O., por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, acreditó la probable responsabilidad del imputado por hechos que sucedieron entre los días 13 y 14 de agosto del año 2021, en la calle Miguel de la Madrid de la colonia Los Arcos, en Ciudad Juárez

Las investigaciones ministeriales establecieron que el imputado atacó con un arma blanca a la víctima, quien logró salvar su vida tras una oportuna atención médica.

Hechos por los que el imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 10105/2021, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).