Vinculan a proceso a imputado por homicidio cometido en el fraccionamiento Las Haciendas

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra del imputado Adán P. G., por el delito de homicidio calificado, registrado el 26 de septiembre de 2025, en un domicilio del fraccionamiento Las Haciendas, en Ciudad Juárez.

Con base en las investigaciones ministeriales, el agente del Ministerio Público recabó los elementos de prueba que establecen que el imputado junto con diversas personas, usaron un objeto contundente para privar de la vida a Juan José H. G., y que trasladaron y abandonaron su cuerpo en calles de la misma colonia.

El día 30 de septiembre de 2025, policías investigadores detuvieron al imputado con una orden de aprehensión que le cumplimentaron en la calle Oro y Avenida 16 de septiembre de la colonia Centro en Ciudad Juárez.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, fueron determinantes para que el Juez de Control resolviera la situación jurídica del imputado, la cual enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).